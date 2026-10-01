聽新聞
0:00 / 0:00
台指期夜盤上演多空拉鋸戰！高評價、高基期族群慎防拉回
台指期夜盤1日以48,622點開低，盤中走勢持續震盪。截至傍晚9點30左右，台指期夜盤暫報48,432點、跌266點、跌幅0.5%。剛開盤空方率先攻擊，最低達48,250點，隨後持續於48,380點平盤下附近震盪，持續守住48K關卡。
綜合台新、永豐期貨表示，美國8月PCE通膨低於市場預期，緩解聯準會10月再升息疑慮；而在美股第2季GDP上修、消費支出維持成長，長天期美債殖利率持續攀升下，市場持續關心通膨與利率走勢。
法人認為，現階段台股雖仍維持高檔強勢格局，但在美債殖利率處於高檔、股價指數位居歷史高點，技術面反壓逐步增強下，預期指數逢高面臨的風險也將逐步升溫。
法人表示，市場做多氛圍與意願仍強，但上檔壓力不容忽視，多空持續高檔拉鋸。隨指數走高，高評價、高基期個股反覆出現高檔連續下跌的風險可能擴大，追高操作風險亦隨之升高。
此外，法人建議，電子波段強勢題材股追高風險攀升，逢高操作難度料將明顯增加。因此，現階段選股可採多空交易組合為主軸，從股價基期及評價面切入，篩選具業績支撐、進可攻退可守的個股，可利用震盪拉回布局獲利能見度較佳的AI先進製程、半導體設備、封測、玻璃基板及高速傳輸，同時留意資金向低基期傳產輪動的機會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。