台指期夜盤上演多空拉鋸戰！高評價、高基期族群慎防拉回

台指期夜盤1日以48,622點開低，盤中走勢持續震盪。截至傍晚9點30左右，台指期夜盤暫報48,432點、跌266點、跌幅0.5%。剛開盤空方率先攻擊，最低達48,250點，隨後持續於48,380點平盤下附近震盪，持續守住48K關卡。

綜合台新、永豐期貨表示，美國8月PCE通膨低於市場預期，緩解聯準會10月再升息疑慮；而在美股第2季GDP上修、消費支出維持成長，長天期美債殖利率持續攀升下，市場持續關心通膨與利率走勢。

法人認為，現階段台股雖仍維持高檔強勢格局，但在美債殖利率處於高檔、股價指數位居歷史高點，技術面反壓逐步增強下，預期指數逢高面臨的風險也將逐步升溫。

法人表示，市場做多氛圍與意願仍強，但上檔壓力不容忽視，多空持續高檔拉鋸。隨指數走高，高評價、高基期個股反覆出現高檔連續下跌的風險可能擴大，追高操作風險亦隨之升高。

此外，法人建議，電子波段強勢題材股追高風險攀升，逢高操作難度料將明顯增加。因此，現階段選股可採多空交易組合為主軸，從股價基期及評價面切入，篩選具業績支撐、進可攻退可守的個股，可利用震盪拉回布局獲利能見度較佳的AI先進製程、半導體設備、封測、玻璃基板及高速傳輸，同時留意資金向低基期傳產輪動的機會。