全民權證─發行者專區／漢唐 挑逾五個月

漢唐（2404）受惠晶圓代工、美系記憶體廠等客戶擴充產能，帶動無塵室建置需求強勁，在手訂單大爆滿，法人預期，相關專案將隨施工進度持續認列，挹注中長期營運動能。

法人表示，漢唐主要客戶規畫2026年陸續啟動多座晶圓廠投資計畫，海內外均有積極擴廠行動及技術升級，並具有規模大且高延續性，受惠人工智慧（AI）熱潮，需求延續至2029年。

截至今年5月，漢唐已簽約未認列訂單金額約1,939億元，大部分可在24至36個月內認列入帳，以施工地區來看，約三分之二在台灣，其餘則在海外，目前建廠需求遠大於供給，產業展望樂觀。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日150天以上的認購權證，參與短多行情。（群益金鼎證券提供）

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