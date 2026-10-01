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全民權證─發行者專區／鴻海 選價內外10%

經濟日報／ 記者魏興中整理

伺服器組裝大廠鴻海（2317）受惠外資按讚激勵，吸引追多買盤潮湧，帶動昨（1）日股價震盪盤堅，終場上漲2.5元、收254元，漲幅1%，擊敗大盤的0.8%，表現相對強勢亮眼。

外資高盛證券指出，鴻海單月營收將一路成長至今年12月，推動第3、4季營收分別季增14%、23%，主要動能來自於下一代AI伺服器機櫃與CPO交換器量產爬升、及新款智慧型手機出貨帶動。

基於獲利成長動能強勁，今明年每股純益（EPS）年增率分別高達43%與16%，因此建議「買進」、並列為投資「首選」，目標價上看400元。權證發行商建議，看好鴻海後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%、距到期日逾三個月的相關認購權證進行布局。（中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

鴻海 高盛 漲幅

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