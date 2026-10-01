全民權證─發行者專區／貿聯 兩檔有看頭

貿聯-KY（3665）受惠新加坡Interplex集團資料通訊業務收購案，可望擴大AI伺服器單櫃產值，2027至2028年獲利成長路徑明確，法人上調目標價至3,655元，重申「買進」評等。

法人預估，此併購案可望在2027、2028年分別貢獻每股純益（EPS）約12.5元、17.9元，相關併購成本已納入估算。綜效方面，看好產品線將延伸至機殼、機櫃、液冷板及滑軌等結構件，擴大單一AI機櫃可供應產值；隨機櫃規格逐代升級，電源與結構件產值可望同步提升，營運可期。

權證發行商建議，看好貿聯-KY後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價外20%至價內10%、有效天期超過100天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（永豐金證券提供）

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