環球晶、南電 四檔熱

台股昨（1）日延續高檔震盪，盤面資金良性輪動，環球晶（6488）、南電強勢點火，躍居多頭亮點，預料後市仍有上檔空間，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。法人預估，2027年整體CoWoS產能可望年增70.9%，GPU、AI ASIC晶片出貨量預估成長44.9%，AI帶動邏輯晶片需求持續強勁，將支撐12吋晶圓投片量及矽中介層需求成長。

記憶體方面，雖然2027年DRAM位元供給不足以支應邏輯晶片需求增長，但記憶體牆瓶頸持續存在，AI系統對記憶體頻寬與容量需求將持續提升，長期仍須仰賴記憶體原廠加速擴產以化解供給瓶頸，AI邏輯晶片及記憶體產能同步擴張，有利12吋矽晶圓長期需求。

隨12吋矽晶圓供需持續吃緊，現貨價維持上漲趨勢，供應鏈訪查顯示，2027年新長約漲價趨勢逐步確立，法人預期，2028年供給增速持續落後需求、缺口進一步擴大，帶動合約價續揚，環球晶進入獲利上修周期，明、後年可望強勁成長。

法人指出，南電ABF載板主要應用分布於800G/1.6T交換機、伺服器CPU、ASIC晶片、個人電腦等，第4季拜美系客戶投單，大陸昆山廠稼動率可望滿載，2027至2028年產能提升來自昆山廠擴建與各廠去瓶頸。

BT載板需求同樣強勁，訂單交期達70周以上，毛利率可望持續上揚，漲價效應及產品組合改善扮演主要關鍵。

權證發行商表示，若看好短多行情，建議買進價內外10%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。