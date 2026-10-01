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中砂、家登 押長天期

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

隨著先進製程複雜度攀升，半導體耗材在製程中的關鍵性持續提升，法人指出，相關供應鏈重要性已逐步獲市場認知，中砂（1560）的鑽石碟、家登的極紫外光光罩傳送盒（EUV Pod）等產品，均是潛在受惠項目。

法人分析，中砂ABU事業部產品涵蓋傳統砂輪與鑽石砂輪，其中傳統砂輪以內銷為主，應用範圍包括工具機、鋼鐵等產業。受惠工具機產業由谷底復甦並進入擴張期，公司自7月起調漲部分產品單價約5%至15%。

另外，法人表示，隨著資料中心與半導體產業推動新一輪設備汰換周期，需求也從北美專業加工廠，進一步擴及能源、工程機械、汽車、航太，以及以亞洲為核心的半導體大型投資案，應用領域更加多元。法人預期，在工具機產業景氣擴張及多元終端需求帶動下，中砂傳統砂輪下半年營運可望維持年增。

法人分析，家登隨著AI/HPC推升封裝尺寸，面板級封裝的經濟效益可望更加顯著。以90×95mm²封裝尺寸為例，510×515mm面板相較12吋矽晶圓，產出量可增加6.3倍。法人觀察到，現有較小尺寸客戶長期有望持續擴大規格，以進一步提升經濟效益。

對載具廠商而言，封裝尺寸擴大將帶來新的發展機會。家登目前在先進封裝載具Frame FOUP市場的市占率仍落後國內競爭廠商，不過，隨著市場朝更大尺寸規格發展，法人判斷目前仍處於競爭態勢初期，因此正向看待家登在新規格市場的發展機會。

看好中砂、家登後市的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超過150天以上的相關權證介入，藉以放大槓桿利潤。

家登 中砂 鑽石

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