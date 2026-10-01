期貨商論壇／黃金期 伺機操作

美國通膨數據低於預期，緩解聯準會再升息疑慮，黃金漲勢卻未能延續，美元與美債殖利率仍壓抑反彈。期貨法人表示，近期可留意黃金期貨（TGF）伺機操作。

剛公布的8月核心個人消費支出物價指數（PCE）年增3.0%，低於市場預期的3.3%，使10月升息預期降溫，不過緊縮疑慮稍有鬆動，尚不足以扭轉利率對金價的壓力。能源價格居高不下，讓通膨回落前景仍有變數，8月數據尚未涵蓋9月能源漲價壓力，本次統計又伴隨計算方式調整，修訂影響程度尚不明確。油價若維持強勢，運輸與生產成本的壓力將延後物價回落，支撐高利率與美元，增加持有不孳息黃金的機會成本。

接下來非農就業數據若仍具韌性，聯準會較有空間維持緊縮，金價要擴大反彈，仍需殖利率回落配合。技術面來看，金價急跌後能否延續反彈，仍須觀察前波低檔區的支撐。若回測不再破低，並逐步站穩短期均線，將有利於低點墊高，改善短線偏弱格局，目前回升仍宜視為跌深後的修復。

投資人可透過期交所發行的台幣黃金期貨來參與黃金行情，是以新台幣計價的黃金期貨，保證金一口22,000元，進入門檻較低。（台新期貨提供）