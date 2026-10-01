期貨商論壇／群創期 長線可期

群創（3481）第2季合併營收約637億元，季減4.4%、年增13.2%。期貨商表示，雖面板產業供需仍處調整階段，但透過資產活化、跨足半導體封裝等多元布局，中長期營運結構可望持續改善，可利用群創期伺機操作。

群創第2季獲利成長來自遞延所得稅資產認列，隨提前備貨效應消退及電視面板報價走弱，本業後續獲利動能仍待觀察。

展望2026全年，面對記憶體等零組件價格上揚對面板本業帶來的壓力，群創持續將轉型與成長動能聚焦於非顯示器領域。車用業務雖面臨短期市場波動，但受惠Pioneer併表效益，仍可帶來營收貢獻；半導體扇出型面板級封裝（FOPLP）方面，下半年可望達成月產能6,000萬顆並穩定貢獻營收，先進封裝轉型成果逐步顯現。

群創股價歷經前波急漲後大幅修正，8月起逐步進入築底整理，9月中旬後短期均線翻揚，近期帶量長紅突破整理區，並重新站上月線、季線及半年線，短中期均線結構明顯改善。後續觀察重點在突破後能否維持量價配合，並守穩季線及短期均線。群創期貨短線宜以「突破後震盪、偏多但不追高」的技術格局看待。（國票期貨提供）