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台指期 短線震盪再攻

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

股期雙市昨（1）日同步收漲，集中市場加權指數漲413點，收48,353點；台指期則漲355點至48,685點，正價差達331.51點。期貨分析師提醒，目前指數站穩所有均線之上，下方月線仍是重要支撐，在未跌破月線前，短線震盪整理後仍有機會再攻，蓄勢挑戰歷史高點。

台指期昨日呈現開高震盪格局，早盤一度翻黑回測五日均線，所幸午盤過後買盤陸續回流，終場上漲355點。法人認為，台指期近期可能維持震盪格局，需留意短線風險，嚴格設定停損以控管資金水位。

三大法人在集中市場買超292.53億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加997口至6,379口，其中外資淨空單增加1,403口至79,554口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少2,115口至2,420口。

根據永豐期貨研調，選擇權未平倉量部分，10月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點；10月W1買權最大OI落在53,000點，賣權最大OI落在43,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.81上升至0.83。VIX指數下降2.17至22.43。外資台指期買權淨金額-1.96億元 ; 賣權淨金額0.2億元。

綜合台新、永豐期貨表示，美國8月個人消費支出物價指數（PCE）低於市場預期，緩解聯準會10月再升息疑慮；而在美股第2季GDP上修、消費支出維持成長，長天期美債殖利率持續攀升下，市場持續關心通膨與利率走勢。

另外，昨日與9月30日盤勢形成鮮明對比，指數不僅收復昨日尾盤失土，更一路走強並收在當日最高，因此前日尾盤摜壓偏向單日籌碼調節，尚未明顯破壞市場多方氣氛。

不過，昨日量能略為收斂，且個股仍呈跌多漲少，買盤主要集中在國巨、聯電、欣興等具題材個股及權值龍頭，資金尚未全面擴散。後續可留意被動元件在國巨帶動下能否形成新一波輪動主軸，以及近期強勢收高的氣氛能否延續。

台指期 短線 未平倉

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