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美國PCE數據出爐 台指期夜盤強震逾400點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股。記者曾原信／攝影
台股。記者曾原信／攝影

台指期夜盤30日開盤時，受短多下車拖累，以48,320點、下跌10點開出後，一度下探至48,298點、下跌32點，但在美股電子盤漲勢持續帶動中，又快速翻紅，且在搶短買盤點火下，一度上衝至48,523點、上漲193點，不過，隨後市場觀望即將公布的美國8月PEC數據，美股漲勢大幅收斂、甚至翻黑下，盤勢也下殺至48,185點、下跌145點，而在數據正式公布後，因低於市場預期，美股電子盤大漲，台指期夜盤也一度拉升至48,592點、上漲262點，而截至晚間約21點，指數來到約48,519點、上漲189點，高低震盪逾400點。

30日美股電子盤焦點，首先在於晚間20點15分公布的美國9月ADP數據（小非農），私部門就業人數較上月增加9萬個，前一個月修正後為增加3.6萬個，就業市場的穩定，將使聯準會能有餘力應對通膨。

其次，晚間20點30分公布的PCE數據，8月核心PCE年增3%，預期年增3.3%、修正後前值為年增3%；月增0.2%，預期月增0.3%、前值修正後為年增0.1%，低於市場預期，聯準會10月升息壓力下降中，帶動美股急速拉升，也激勵台指期夜盤走勢。

再者，市場另一焦點在於美光將在美國時間9月30日盤後公布最新一季財報，目前市場預期當季營收約515億美元、淨利潤約360億美元，分別年增逾350%、1,000%，毛利率預計由去年同期的46%、上升至86%，但記憶體股在電子盤時段走勢平平，多在漲跌1%區間。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,510元、上漲10元附近遊走，電子期上漲0.46% ，半導體期上漲0.44%，中型100期貨指數上漲0.61%。

市場專家建議，就技術面來說，30日台股反彈，再度站回5日線，不過留下超過400 點的上影線，成交量能也低於5日和20日均量，顯示48,200點以上壓力沉重，短線將在5日線附近震盪整理。類股表現方面，電子權值股大多開高走低，但多頭格局不變。

台指期 夜盤 強震

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