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全民權證／台達電 挑逾120天
台達電（2308）隨零組件缺料、漲價引發的營運調整接近尾聲，法人預期，第4季GPU新平台出貨加速、高壓直流電產品開始供貨及漲價效應等有利條件，營運可望重返成長。
法人指出，台達電受惠資料中心算力提升，帶動電源規格、用量及相關零組件需求成長，電源供應器、電池備援模組、超級電容等相關產品陸續放量，加上液對氣散熱解決方案出貨加速，產品組合優化。雖然人工智慧（AI）伺服器客戶可能加速收緊供應鏈管理，但法人看好台達電有多年資料中心基建經驗、散熱關鍵零組件生產技術等，產品議價能力有助毛利率維持高速成長。
權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日120天以上認購權證，參與短多行情。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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