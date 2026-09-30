全民權證／貿聯 兩檔強強滾

貿聯-KY（3665）併購效益顯現，市場看好9月營收有望創歷史新高，第4季單月營收有望增加13~14億元，全季營收季增幅可期。預估第3季營收278.3億元，季增19.5%、年增51.1%，每股純益（EPS）上修至19.6元。

市場原估貿聯-KY第4季營收286億元，現考量併入一季度Interplex完整營收，初估單月營收貢獻為13~14億元，因此，市場上調單季營收至325億元，季增17%、年增64.6%，毛利率32.5%，EPS上修至24.3元。Interplex主要產品包括機殼、機櫃、滑軌等，營收全數為HPC，併表後貿聯HPC營收占比提升，將達60~70%或更多。

看好貿聯-KY後市的投資人，可利用價內外5%以內、可操作天期180天以上商品介入。（統一證券提供）

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