全民權證／台虹 押價內外10%

台虹（8039）受惠高頻高速傳輸需求增溫及半導體先進封裝材料布局發酵，營運結構持續優化。儘管整體消費性電子復甦步調分歧，但細線路（Fine-Pitch）與高階材料在美系客戶新機種導入比重攀升，加上泰國廠產能效益顯現，帶動獲利體質顯著改善，吸引市場買盤高度關注。

股價表現方面，台虹受題材激勵股價維持高檔震盪整理，技術面呈多頭排列，後市仍偏多。法人指出，隨著AI終端普及與車載高階電子滲透率提高，軟板材料規格升級趨勢明確，中長線營運具備想像空間。權證發行商建議，看好台虹後市展望的投資人，可善用衍生性金融商品如認購權證進場布局，挑選價內外10％以內、有效天期90天以上的認購權證參與行情。（凱基證券提供）

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