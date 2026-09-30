友達、群創 權證選逾三個月

隨著全球顯示產業逐步走出純產能競賽的景氣循環，面板雙虎友達（2409）、群創積極推動營運升級，將核心競爭力延伸至車載智慧座艙及半導體先進封裝領域。法人表示，兩大指標廠走出截然不同但極具爆發力的轉型路徑，推動毛利結構改善，吸引資金強力聚焦。

友達深耕「雙軸轉型」，完成整合德國車用人機介面大廠BHTC後，躍升為一線車廠（Tier 1）系統解決方案夥伴，同時在Micro LED與垂直場域布局開花結果，非傳統面板營收比重顯著拉升，強化抵抗景氣波動的防禦韌性。群創則挾面板級扇出型封裝（FOPLP）利基優勢，成功打入低軌衛星等高頻高速晶片供應鏈，舊產線轉型效益超乎預期，產能持續處於高檔滿載狀態，象徵面板業者跨足半導體封裝取得實質斬獲。

隨著成熟世代產線折舊陸續攤提完畢，面板產業競局已由過去擴充產能的軍備競賽，正式轉入「以獲利與利基應用為導向」的結構性變革。在股價表現上，受惠「擺脫純面板廠」的估值重評（Re-rating）題材帶動，雙虎股價走出波段漲勢，成交量能顯著加溫，盤面呈現強勢多頭整理格局，市場普遍看好其非面板業務帶來的獲利體質優化，中長期營運動能具備想像空間。

權證發行商建議，看好面板雙虎轉型契機的投資人，衍生性金融商品認購權證為高性價比的切入管道，操作上宜挑選價外20％至價內10%、有效天期90天以上之權證，能減緩持有過程中的時間價值流失，有助投資人在控制下檔風險的同時，靈活捕捉轉型行情的上漲契機。