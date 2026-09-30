期貨商論壇／匯率期 避險優選

美國與日本接連升息，日圓卻未能順勢走強，利差仍是美元買盤的重要支撐。日本官方近期對日圓貶值表達擔憂，市場對干預的警戒隨之升高，也讓追價美元的操作多了一層顧慮。不過，口頭警告能否帶動日圓持續回升，仍須觀察美日貨幣政策的變化。

美元利率優勢與日本政策回應相互牽制，短線不宜僅憑利差判斷方向，也不能將官方表態直接視為日圓轉強的訊號。值得關注的是，由於將公布美國8月個人消費支出物價指數（PCE），將是市場評估聯準會後續政策的重要依據，其中核心物價能否降溫尤其關鍵。

若通膨持續偏熱，進一步升息的預期將獲得支撐，日圓反彈空間也容易受限；若物價漲勢低於預期，則有助緩和美元買盤，為日圓回升創造條件。建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。（台新期貨提供）