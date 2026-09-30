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期貨商論壇／台光電期 動能強
人工智慧應用高階印刷電路板（PCB）HDI出貨成長，PCB對應高階銅箔基板（CCL）升級趨勢不變，業界分析，從成本與生產穩定來看，預期PTFE材料未來不會取代CCL應用，CCL升級趨勢不變，將從今年的M8進一步往M9提升。
台光電（2383）受惠AI伺服器、高階網通等終端需求推動基礎設施營運強勁。統計顯示，旗下M7以上的高階材料營運占比提升至60~65%。預定第3季M9產品開始出貨，並有漲價計畫。待2027年中國崑山、台灣觀音等新廠完工後，預期2027年底基板月產能將達每月930萬張，較2026年底成長51.2%，台光電目標持續全產全銷售。
台新臺灣中小主動式ETF基金於10月5日開始募集，而台光電為台新臺灣中小主動式ETF預定投資組合中第二大成分股，將有助推升台光電股價走勢，投資人不妨可以留意台光電期（PJF）做相關操作。（群益期貨提供）
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