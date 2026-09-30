期貨商論壇／台光電期 動能強

台指期夜盤30日開盤時，受短多下車拖累，以48,320點、下跌10點開出後，一度下探至48,298點、下跌32點，但在美股電子盤漲勢持續帶動中，又快速翻紅，且在搶短買盤點火下，一度上衝至48,523點、上漲193點，不過，隨後市場觀望即將公布的美國8月PEC數據，美股漲勢大幅收斂、甚至翻黑下，盤勢也下殺至48,185點、下跌145點，而在數據正式公布後，因低於市場預期，美股電子盤大漲，台指期夜盤也一度拉升至48,592點、上漲262點，而截至晚間約21點，指數來到約48,519點、上漲189點，高低震盪逾400點。

2026-09-30 21:02