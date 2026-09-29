台指期夜盤漲逾500點 多方直攻48,000大關

台指期夜盤29日以48,168點開高，盤中走勢持續震盪上攻。截至傍晚9點20左右，台指期夜盤報48,356點、漲575點、漲幅1.2%。剛開盤多方率先攻擊，最高暫達48,400點，直攻48K大關，持續於附近震盪。

法人分析，近期美國公布的9月PMI初值大幅優於市場預期，加上伊朗總統對外釋出強硬訊號，引發市場對中東局勢升溫及能源供應風險的擔憂，帶動國際油價止跌反彈。經濟數據與油價同步走強，使市場重新評估通膨與利率路徑，美國10年期公債殖利率攀升至5.1%以上，創近二十年高點。

另外，美國9月服務業採購經理人指數（PMI）由8月的56.5升至58.7，創近五年新高；製造業PMI亦升至56.7，創逾四年高點。數據反映企業活動持續擴張、內需動能維持韌性，也使市場擔憂通膨壓力可能較預期更具黏著性。

美國科技股在歷經數月估值修正後，市場情緒逐步改善。法人認為，科技七雄最艱難階段可能已經過去，在AI資本支出持續擴張及企業獲利維持成長支撐下，科技股有望重新獲得市場關注。不過，未來科技股表現可能回歸基本面驅動，而非重現過去獨自主導大盤報酬的局面。

台股中的AI基礎建設、半導體設備、記憶體及PCB供應鏈，持續具備結構性成長優勢，但投資人也應留意資本支出循環、利率變化及市場風險偏好波動對評價面的影響。後續須留意這波調節是否進一步擴散至權值龍頭，以及資金是否持續往金融、傳產等防禦族群靠攏。