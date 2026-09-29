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全民權證／萬潤 瞄準逾90天

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
萬潤相關權證
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萬潤（6187）隨人工智慧（AI）晶片需求強勁，客戶持續擴大資本支出，目前訂單能見度已達明（2027）年第2季，加上共同封裝光學（CPO）業務可望成為第二成長動能，近日股價延續高檔震盪。

法人指出，先進封裝產能供不應求，成為AI產業發展瓶頸，台積電持續擴充CoWoS產能，專業封測廠也加速擴產，在地化採購政策及長期資本支出展望正向，設備供應鏈成長空間仍大。

萬潤受惠點膠、散熱貼合等先進封裝設備拉貨動能，法人評估，第4季開始交貨光纖陣列單元（FAU）等，明年第1季進一步放量，成為CoWoS外的成長動能。權證發行商建議，可買進價內外5%以內、90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

萬潤 封測 CoWoS

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