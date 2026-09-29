全民權證／萬潤 瞄準逾90天

台灣期貨交易所宣布，今（30）日起調高創意期貨（JBF）及小型創意期貨（RWF）保證金，調整為現行所屬級距適用比例的1.5倍；精材期貨（QLF）保證金則調高至現行所屬級距適用比例的二倍。

2026-09-29 23:51