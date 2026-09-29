全民權證／矽格 挑價內外15%

矽格（6257）受惠AI、ASIC、矽光子與高速運算需求，成為營運最重要的成長引擎。受惠於客戶端龐大的需求，三大板塊的營收占比已躍升至20%以上。其中，ASIC與矽光子是目前毛利率最高的產品線，加上CP占比提升，產品組合改變，有利毛利率向上，市場預估2026年每股純益（EPS）為9.9元。

雖消費性電子需求溫和，矽格積極開發新客戶、新產品以增加成長動能，其中，美系CSP持續增加ASIC量，帶動後段測試需求吃緊，矽格配合增加資本支出，將帶動未來AI相關訂單成長，預期價格將續漲，加上新產能開出，今年營收和毛利率有望逐季向上。

看好矽格後市股價表現的投資人，可利用價內外15%以內、有效天期100天以上的商品介入。（統一證券提供）

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