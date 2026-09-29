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全民權證／台積電 兩檔給力

經濟日報／ 記者魏興中整理
台積電相關權證
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台股昨（29）日大跌392點，失守48K大關。儘管盤面個股跌多漲少，不過台積電（2330）受到外資預期明年將漲價8~10%的利多激勵，力抗市場賣壓，股價終場以2,475元平盤作收，表現相對強勢。

摩根大通證券（小摩）指出，台積電明年仍利多紛呈，除N2、N3等先進製程將漲價8~10%、優於市場預期外，N5、N7等較舊製程價格調漲幅度較為溫和，對市場來說仍是正面驚喜。

此外，小摩預期台積電CoWoS先進封裝持續具漲價與強勁需求動能，2027年綜合晶圓平均銷售單價將年增23%，高於今年的17%。權證發行商建議，看好台積電後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局，挑選標準，則以價內外5%內、距到期日逾三個月等條件為主。（台新證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

台積電 小摩 製程

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