群聯 權證押寶逾五個月

美光即將公布最新一季財報，市場觀望對未來供需、價格、業績等指引，權證券商建議，看好記憶體後市的投資人，可利用長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與群聯（8299）等記憶體股走勢。

大型法人機構對供應鏈的訪查，Meta、微軟與谷歌近期大幅上修記憶體技術QLC訂單與展望，顯示推理衍生儲存需求維持強勁；展望2027年，隨脈絡（Context）持續增長且DRAM供給受限，將部分鍵值快取（KV Cache）由DRAM卸載至NAND將成為重要解方，潛在方案如輝達CMX，部分CSP也可能直接採用TLC SSD。

為提升NAND與GPU間資料傳輸效率，超級I/O及固態硬碟（SSD）有機會於2027、2028年導入AI推論架構，若需求逐步放量，將加劇NAND產能排擠，其影響類似HBM對傳統DRAM產能排擠效應。

展望今年下半年營運，群聯第2季庫存持續由第1季的721.9億元提升至917.9億元，8億美元海外可轉換公司債全數購買NAND晶片，即使如此，原料供給及當前庫存也無法滿足需求，因此將管控庫存，儘管預期下半年NAND漲幅收斂，毛利率也會因低價庫存效應減弱而走低；但群聯AI系統模組及設計導入（design-in）專案出貨有助於產品組合優化，加上消費比重已經降至5%，受終端影響相對小，出貨動能能見度仍較高。看好群聯後市股價表現可挑選價內外10%以內、有效天期150天以上的認購權證介入。