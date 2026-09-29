旺宏、力積電 權證四檔靚

美光即將公布最新一季財報，成為AI族群的多空風向球，市場屏息以待。由於華爾街投行多數預期美光將繳出亮眼佳績，因而吸引買盤紛紛卡位，激勵台廠如旺宏（2337）、力積電等昨（29）日股價逆勢走強。

記憶大廠美光即將於30日美股盤後公布第4季財報。根據外資高盛證券指出，美光受惠於記憶體持續的供需緊張，將推動另一個強勁的季度，業績有機會超越市場共識與公司指引。

高盛預估，美光第4季營收將超越市場預期的3%左右，第4季營收將季增10~15%，主要由產品組合與額外漲價所推動。根據最新的DRAM需求前景及近期價格趨勢，高盛調升美光2026年每股純益（EPS）至106.93美元。

受惠市場紛紛看旺美光，吸引押寶性買盤昨日湧進相關概念股，激勵相關個股股價逆勢走強。如旺宏股價開低收高，終場上漲1.5元、收118.5元，漲幅1.2%；力積電同樣開低震盪走高，終場上漲0.3元、收72.3元，漲幅0.4%。

法人指出，旺宏受惠成熟記憶體缺口擴大迎轉單潮，特別是產能配置的核心邏輯，在於承接國際半導體巨頭退出成熟市場後的結構性獨占商機，使旺宏在全球低容量eMMC與MLC NAND領域，確立了罕見的長期定價霸權。

力積電方面，法人認為，該公司深化3D AI Foundry轉型，高密度矽電容獲英特爾EMIB認證並大規模放量，同時下半年邏輯代工持續漲價10~15%，並積極推進與美光合作的HBM後製程代工及IPD矽電容擴產，未來營運前景看俏。

權證發行商建議，看好旺宏、力積電等「美光概念股」後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%內、距到期日超過三個月的相關認購權證進行布局。