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華邦電、南亞科 權證認購熱

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

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美光即將公布最新一季財報，法人機構樂觀預估其成長數據，而AI發展趨勢未歇，高階記憶體需求強烈，台廠記憶體族群可望受惠其外溢效應。然近期台股受國際油價、地緣政治等因素干擾而波動加大，可利用「美光概念股」相關標的認購權證靈活操作。

台股近期延續震盪偏多格局，市場焦點重回基本面，隨美光財報即將登場，市場普遍抱持樂觀預期，有利華邦電（2344）、南亞科等記憶體股積極表態，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人分析，中東衝突與國際油價、通膨與美聯準會（Fed）升息預期，持續影響市場風險偏好，美伊短期達成協議能見度下降，帶動油價走升，並加劇通膨風險，經濟韌性使升息預期居高不下，本周個人消費支出物價指數（PCE）、非農就業將是市場焦點。

記憶體大廠美光即將公布財報，記憶體價格漲幅、產能配置、資本支出展望等，將是判斷產業漲價循環的高度預期，能否延續的重要關鍵，亦為人工智慧（AI）多空風向球。

華邦電日前以11.2億美元現金收購英飛凌NOR Flash與F-RAM事業，預計2027年下半年完成後，華邦電NOR Flash全球市占率將可逼近四成，並補強歐美車用、工控客戶及高階產品布局，優化營收結構及長期獲利韌性。

法人認為，華邦電處於記憶體景氣上行周期，營收成長動能主要來自AI伺服器對於高容量Octal SPI NOR需求提升，加上客製化高頻寬記憶體（CMS）在邊緣裝置需求強勁，目前整體稼動率維持高檔，矽電容產能全數售罄，逐步成為高毛利新動能。

南亞科需求端以AI最強，雖然輝達（NVIDIA）調降Rubin機櫃SOCAMM及HBM搭載量，以滿足出貨櫃數目標，但亦顯現DRAM產業供不應求狀況蔓延至產業各項應用。

DRAM供應商產能規畫搭配客戶長約需求，並提升高利潤產品比重，AI強勁需求將推動供需結構改變，降低景氣循環影響，法人預期，DRAM產業供不應求將延續數季，南亞科展望正向。

權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日150天以上的華邦電、南亞科等相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

華邦電 南亞科 認購

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