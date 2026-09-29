期貨商論壇／原油期 雙向操作

國際油價走弱，期貨法人建議，後市可關注伊朗是否對放棄鈾濃縮讓步、美國是否進一步鬆口制裁與資金條件，以及荷莫茲海峽何時恢復正常航運，短線恐仍將維持高波動格局，留意原油相關期貨伺機操作。

近期外交緩和預期與供應恢復兩大利空同時襲來。不過美伊協議恐怕還有一段路要走。美國總統川普陣營則堅持要伊朗先在核問題上讓步，此前川普已明確拒絕伊朗提出七天方案，只預告本周還會有進一步接觸。

操作上，在方向未明、消息反覆的盤勢下，期貨的雙向操作特性更顯彈性。若美伊談判順利推進、風險溢價持續收斂，可順勢偏空操作；反之若談判破局、海峽情勢再度升溫，則可轉為偏多布局，惟須嚴設停損並控管槓桿部位。偏好現貨型工具的投資人，也可留意台灣掛牌的期元大S&P石油（00642U），或2倍槓桿的期街口S&P布蘭特正2（00715L），但須留意轉倉價差與槓桿磨損風險。（永豐期貨提供）

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