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期貨商論壇／美股期 伺機布局

經濟日報／ 記者崔馨方整理

近期美股主軸由AI成長題材逐漸轉向利率、油價及地緣政治風險。期貨法人建議，可利用美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國費城半導體期貨等美股指數型期貨伺機操作。

那斯達克與費城半導體指數先前接連創下波段新高，然而，這波行情建立在油價回落與美債殖利率暫時降溫的基礎，因此市場對總體環境風險仍保持高度敏感。

美國9月PMI優於預期，市場原樂觀看待經濟韌性，卻開始擔憂需求過熱將使通膨降溫速度放緩。投資人因而重新評估聯準會政策路徑，推動10年期美債殖利率升破5%，創多年高點。

中東局勢亦是市場重要變數之一。美國拒絕伊朗提出和平與荷莫茲海峽重啟方案後，市場擔憂能源供應受阻，帶動油價止跌反彈。由於荷莫茲海峽是全球關鍵能源運輸通道，一旦運輸受限，不僅將推升原油價格，也可能透過運輸與生產成本傳導至通膨，進一步壓縮聯準會降息空間。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

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