聽新聞
0:00 / 0:00
期貨商論壇／美股期 伺機布局
近期美股主軸由AI成長題材逐漸轉向利率、油價及地緣政治風險。期貨法人建議，可利用美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國費城半導體期貨等美股指數型期貨伺機操作。
那斯達克與費城半導體指數先前接連創下波段新高，然而，這波行情建立在油價回落與美債殖利率暫時降溫的基礎，因此市場對總體環境風險仍保持高度敏感。
美國9月PMI優於預期，市場原樂觀看待經濟韌性，卻開始擔憂需求過熱將使通膨降溫速度放緩。投資人因而重新評估聯準會政策路徑，推動10年期美債殖利率升破5%，創多年高點。
中東局勢亦是市場重要變數之一。美國拒絕伊朗提出和平與荷莫茲海峽重啟方案後，市場擔憂能源供應受阻，帶動油價止跌反彈。由於荷莫茲海峽是全球關鍵能源運輸通道，一旦運輸受限，不僅將推升原油價格，也可能透過運輸與生產成本傳導至通膨，進一步壓縮聯準會降息空間。（凱基期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。