期貨商論壇／台指期 提防變因

台指期近期維持高檔震盪格局，中秋長假期間國際金融市場變化，將成為長假後台指期重新開市的重要觀察因素。

法人提醒，留意台指期短線仍有整理壓力，不過若現貨市場資金持續集中於電子權值股及AI產業鏈，台指期仍有機會維持高檔震盪、類股輪動的格局。

富邦期貨分析師曹富凱表示，若資金仍沿著AI主線尋找補漲標的，將有助於台指期維持相對強勢；反之，若主要電子族群同步出現資金退潮，則台指期高檔震盪幅度可能進一步擴大。

外部環境方面，美國經濟數據表現仍具韌性，但也使得市場對通膨壓力重新升溫。近期美元指數、美債殖利率與VIX恐慌指標的變化值得密切觀察，若三項指標同步走高，將反映市場風險偏好降溫，台指期長假後可能面臨較大的震盪壓力。不過，若海外市場經過整理後，美元、殖利率及波動率重新回穩，則有助於風險資產重新吸引資金，台指期仍有機會在震盪後尋求再次攻高。

期貨籌碼方面，外資現貨買盤延續，大型資金對台股中期基本面仍具有一定信心；另一方面，台指期正價差逐步收斂，顯示短線追價力道較先前保守。

此外，散戶偏多情緒升溫，也意味著市場人氣仍在，但若短線多方部位過度集中，反而有可能增加台指期高檔震盪時的賣壓。（富邦期貨提供）

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