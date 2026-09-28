期貨商論壇／原油期 伺機操作

油價近期重返百元，供應能否持續回補，仍是判斷這波反彈能否延續的關鍵，可留意布蘭特原油期貨（BRF）伺機操作。法人表示，伊朗總統在聯合國大會強調不會投降，荷莫茲海峽恢復正常通航的時程未明，地緣風險溢價重新回到油價，先前對供應改善的樂觀預期也隨之降溫。

沙烏地東西輸油管雖已重啟，輸送量仍偏低，後續裝船與出口能否持續增加，才是判斷供應壓力是否緩解的依據。截至18日當周，美國原油庫存增加300萬桶，與市場原估減少64.1萬桶相反，燃料庫存卻下降，原油與成品油供需並不同步，數據尚不足以認定全球供應已轉寬鬆。

中東出口恢復情形值得追蹤。供應回補若加快，高油價又持續壓抑終端消費，反彈上檔便容易遇到壓力，百元整數關卡可作為布蘭特國際期貨回測時的觀察價位，須守穩且低點逐步墊高，反彈才有續攻條件。

對有意參與原油波動的投資人來說，可留意布蘭特原油期貨（BRF），BRF採新台幣計價，契約規模為200桶，最小跳動為每桶新臺幣0.5元，等於一個跳動新台幣100元。依期交所最新公告，原始保證金為87,000元。

由於近期行情容易受到談判進度、航運恢復以及中東局勢的反覆牽動，操作上不宜過度追價，較適合以區間應對並落實風險控管。（台新期貨提供）

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