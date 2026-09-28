台指期 短線震盪格局

股期雙市上周四（24）日同步收跌，現貨指數跌132點，收48,024點；台指期則跌189點至48,123點，正價差達98.4點。期貨分析師提醒，台指期近期可能維持震盪格局，需留意短線風險，嚴格設定停損以控管資金水位。

台指期淨部位方面，三大法人上周四淨空單增加106口至5,687口，其中外資淨空單增加947口至77,031口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少1,561口至5,941口。

根據永豐期貨研調，選擇權未平倉量部分，10月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點；10月F1買權最大OI落在49,000點，賣權最大OI落在46,700點。全月未平倉量put/call ratio值由0.8上升至0.85。VIX指數上升1.31至23.12。

綜合台新、永豐期貨表示，美國9月PMI初值明顯優於預期，加上國際油價反彈，市場對聯準會進一步升息的疑慮升高，帶動美債殖利率攀升，留意美股大型科技與半導體股表現。

另外，盤勢目前仍偏向高檔整理，尚未出現明顯轉弱訊號。隨南亞、奇鋐、欣興等個股仍逆勢走強，資金並未明顯撤離，而是持續集中於具題材與基本面支撐的族群。後續仍須觀察48,000點支撐能否守穩，以及量能是否進一步萎縮。

法人預期，近期走勢將呈現高檔震盪盤堅、類股輪動格局。操作上，建議優先關注流動性佳的中大型AI權值股及業績題材股，可持續關注台積電、先進封測、半導體設備、PCB、光傳輸、散熱、連接器、貨櫃、散裝、特用化學，以及高殖利率銀行與壽險等族群。