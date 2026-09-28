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台光電、台燿 四檔看旺

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美系大行認為，韓系銅箔基板廠Doosan宣布在韓國與中國大陸擴產，證明高階CCL需求強勁，因而重申對高階供給短缺現象不變，對台廠台光電（2383）、台燿（6274）正向有利。權證發行商建議，看好二家公司後市表現的投資人，可挑選價內外15%內、距到期日超過五個月的認購權證進行布局。

台光電是唯一做價值承接的廠商，M9已於今（2026）年第3季量產、M10送樣中，同時把高階樹脂配方能力橫向平移到載板材料，ABF載板CCL認證結果最快在今年第4季出爐。

台光電持續推進擴產計畫，目前已為全球最大CCL廠商，並具備完整的客戶布局及領先業界的高階CCL產能。8月營收201.5億元，月增4.9%、年增129.9%。8月營收成長主要受惠於ASIC客戶持續拉貨，帶動整體訂單能見度進一步延長，加上今年上半年產品漲價效應已全面反映，推升營運表現。

法人推估台光電第3季營收季增率有望上修到20%以上，除AI伺服器相關產品仍為公司主要成長動能外，預期低軌衛星產品出貨亦將逐季增加，進一步支撐營收成長。產品結構方面，高階材料升級趨勢明確，各ASIC客戶的材料規格陸續由M7升級至M8或M8+，預期M8以上等級CCL滲透率將顯著提升。

台燿主力是800G與1.6T交換器材料，CPO首波衝擊落在3.2T以上與交換器，而厚銅CCL約占營收14%，銅厚升級與訊號走光或走電完全無關。

台燿 台光電 中國大陸

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