全民權證／上品 兩檔展望佳

油價近期重返百元，供應能否持續回補，仍是判斷這波反彈能否延續的關鍵，可留意布蘭特原油期貨（BRF）伺機操作。法人表示，伊朗總統在聯合國大會強調不會投降，荷莫茲海峽恢復正常通航的時程未明，地緣風險溢價重新回到油價，先前對供應改善的樂觀預期也隨之降溫。

2026-09-28 23:57