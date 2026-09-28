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全民權證／上品 兩檔展望佳
上品（4770）受惠晶圓代工大客戶積極擴廠，加上特化廠擴充產能，槽車、內襯管件等需求大幅增加，2026年上半年營收自2025年第4季谷底明顯回升。其中，今年上半年台灣廠區營收年增23.6%至13.60億元，今年下半年營收貢獻將達15億元以上。
台灣廠區已近滿載，公司啟動擴產計畫，槽車月產能規劃由140台提高至170台，挹注中長期營運動能。另外，大陸同樣受益當地半導體及記憶體建廠潮，營收有望回到持平至小幅增長。目前在手訂單自年初38億元創高至75億元，將陸續反映至2027年營收表現。
權證券商建議，若看好上品表現，可用價內外10%內、操作天期逾五個月的商品介入。（國泰證券提供）
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