台積、聯電 選逾五個月

台股中秋、教師節後行情看漲，市場普遍預期將挑戰5萬大關。法人建議，值此多頭行情啟動時刻，晶圓代工股將成為領漲台股的焦點，如台積電（2330）、聯電（2303）等均備受市場看好，可擇機進場布局。

AI需求長線看俏，使得CSP的資本支出軍備競賽越演越烈，高盛上調美國與中國大陸2026-2028年CSP的資本支出，並預估美系CSP大廠2028年總資本支出將高達1.14兆美元，暗喻AI泡沫無需擔憂。

晶圓代工漲價方面，瑞銀預期台積電可能會在2027年初，將先進製程定價調高5%-10%；大和資本則預測聯電自2027年第1季起，特定製程節點，特別是與AI應用相關的產品將調漲2%–5%。

事實上，目前各內外資法人，幾乎清一色看好台積電，如花旗證券認為，台積電先進製程節點與先進封裝的AI需求極為強勁，儘管積極擴充產能，CoWoS依然持續售罄；美銀認為台積電憑藉強大的技術領先地位，前景持續看好。

聯電方面，包括花旗、摩根士丹利、滙豐等證券則均按讚看好。如滙豐證券認為，聯電第2季獲利超越預期，產能利用率持續轉佳，加上調升資本支出以支援半導體需求，因此前景看好，建議「買進」。

權證發行商建議，看好台積電、聯電等晶圓代工後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外5%內、距到期日超過五個月的相關認購權證進行布局。