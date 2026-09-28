全民權證／0050 挑逾四個月

台股近來啟動一波多頭攻勢。展望後市，法人指出，歷史統計，中秋節後台股上漲機率高，預期本波多頭將挑戰5萬點大關。看好後市的投資人，可用指數型ETF認購權證布局。

法人指出，據近15年歷史統計數據顯示，中秋節後1日與5日上漲機率各達73.3%與66.7%，節後60日勝率更升至73.3%，平均漲幅達2.44%，顯示長假後的買氣往往逐步回溫。

此外，對台股今（2026）年企業獲利年增率，繼超過五成逐漸形成共識後，最新已有超過七成的預期出現，將激勵行情中長線走多。權證發行商建議，若看好台股後市表現，可挑元大台灣50（0050）相關認購權證進行布局，標準以價內外10%、距到期日逾四個月等條件為主。（中國信託證券提供）

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