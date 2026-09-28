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全民權證／士電 押價內外15%
士電（1503）受惠AI、半導體帶動用電需求大增，已接獲客戶需求，重電T4廠2027年第4季將量產，並自2028年下半年起貢獻營收，法人給予「強力買進」評等，目標價250元，潛在漲幅逾20%，相關權證可伺機布局。
展望2027至2028年，法人分析，重電內銷占重電業務約八成，政府原規劃強韌電網計畫於2033年完工，後續盼提前至2028年完成，依2027年預算書，仍維持2033年完工目標。資本支出則持續成長，2026至2028年分別為46億元、118億元及155億元，後市可期。
權證發行商建議，若看好士電表現，可選相關認購權證進行布局。標準以價內外15%以內、剩餘天數逾四個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（台新證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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