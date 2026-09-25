美10年期公債衝破5.1% 國銀：殖利率曲線「熊平」債市布局可這樣做

代表全球資產定價之錨的美國10年期公債殖利率已升抵5.1%，市場憂慮漸深。國銀指出，市場升息預期仍偏強勁，預估第4季殖利率維持高檔震盪；近期殖利率曲線趨向「熊平」。債市布局仍以息收為主，不宜過度期待資本利得，並適度縮短天期以降低利率敏感度。

國泰世華銀行表示，9月升息後多數Fed官員表態支持進一步升息，反映Fed態度通膨風險仍維持高度警覺。部分官員已聚焦在能源衝擊的後續傳導效果、通膨走勢持續偏離Fed目標的擔憂。另一方面，本周公布標普製造業、服務業PMI分別創52個月、59個月新高，進一步帶動各天期美債殖利率同步攀升。

國泰世華分析，在經濟成長維持韌性、失業率仍處低檔下，本輪Fed緊縮更接近「預防性升息」邏輯，而非景氣過熱所引發的需求型通膨。然而，市場升息預期仍偏強勁，預估今年第4季殖利率維持高檔震盪；近期殖利率曲線趨平，惟走勢偏向熊平。債市策略布局仍以息收為主，不宜過度期待資本利得，並適度縮短天期以降低利率敏感度。