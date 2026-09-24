48K守不住了？台指期夜盤由紅翻黑 多空大亂鬥

台指期夜盤24日以47,915點開低震盪，剛開盤多方試圖率先攻擊，最高達48,138點，隨後空頭賣壓再起由紅翻黑、最低暫達47,825點，高低點震盪313點，截至晚間9點15分左右，持續於平盤下47,995點附近震盪，暫時跌破48K。

綜合台新、永豐期貨表示，美國9月PMI初值明顯優於預期，加上國際油價反彈，市場對聯準會進一步升息的疑慮升高，帶動美債殖利率攀升，壓抑美股表現，而美股大型科技與半導體股承壓較重，能源股則受惠油價走揚相對有撐；Meta則受AI產品題材支撐，股價表現相對強勢。

另外，盤勢目前仍偏向高檔整理，尚未出現明顯轉弱訊號。量能連三日收斂，反映追價意願降溫，加上個股連三日呈現跌多漲少，市場進入觀望與換手階段。不過，南亞（1303）、奇鋐（3017）、欣興（3037）等個股仍逆勢走強，資金並未明顯撤離，而是持續集中於具題材與基本面支撐的族群。後續仍須觀察48,000點支撐能否守穩，以及量能是否進一步萎縮。

另外，台股周三（23日）總市值超越印度，躍升全球第四大股市；央行公布8月證券存款餘額更攀升至4.57兆元，創歷史新高，加上逾2.5兆元現金股利活水挹注，內資資金動能充沛。

法人預期，近期走勢將呈現高檔震盪盤堅、類股輪動格局。操作上，建議優先關注流動性佳的中大型AI權值股及業績題材股，長線可持續關注台積電（2330）、先進封測、半導體設備、PCB、光傳輸、散熱、連接器、貨櫃、散裝、特用化學，以及高殖利率銀行與壽險等族群。