台股創高後藏警訊？ 台指期夜盤由紅翻黑

台指期夜盤23日以48,400點開高走低，剛開盤多方試圖率先攻擊，最高達48,404點，隨後空頭賣壓再起由紅翻黑、最低暫達48,130點，高低點震盪274點，截至晚間8點左右，持續於平盤下48,200點附近震盪。

法人分析，美債殖利率止穩，加上油價跌破百美元，為科技股提供買盤支撐，費城半導體指數強勢連六紅。回到台股，在AI基本面強勁支撐下，技術面維持多頭格局；此外，外銷訂單連續19個月成長，加上Meta Connect 2026大會等題材助陣，市場多方動能仍強。

永豐期貨表示，大盤再創波段新高，但盤勢攻勢主要仰賴台積電（2330），成交量也連續退出兆元水準，加上個股已連兩日呈現跌多漲少，顯示資金集中度持續升高，多數個股實際上仍處於整理或調節階段。

值得留意的是，ABF、記憶體與散熱族群輪流接棒，維持市場題材熱度；不過，昨日強攻漲停的ASIC族群今日明顯降溫，也反映資金在不同題材間快速輪動，行情續航力仍待觀察。後續仍須留意權值股獨撐格局能否延續，以及在量能萎縮下指數持續創高的穩定性。

法人表示，在不確定性消除與輝達（NVIDIA）利多激勵下，全球資金重回AI基本面，台股技術面維持多方格局，短線沿五日線偏多觀察。不過，適逢中秋佳節將至，市場可能面臨高檔量縮震盪，仍須留意中東局勢變化帶來的干擾。

產業方面，可關注ASIC需求大增及規格升級，帶動產品價值量提升；CoWoS等先進封裝需求持續熱絡至2028年，有利設備廠掌握長期需求；此外，AI伺服器高階板升級，加上消費性3C新品備貨需求，亦可望為PCB族群帶來雙重拉貨動能。