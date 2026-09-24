全民權證／東元 挑價內外15%

在今年第4季半導體測試產業展望中，由於Insertion 4推進，後段測試價值提升；致茂（2360）及鴻勁具競爭優勢，業績可望持續增長，投資人可挑價外20%至價內10%，有效天期120天以上的認購權證操作，以小金搏大利。

2026-09-24 00:55