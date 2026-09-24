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全民權證／東元 挑價內外15%
東元（1504）受惠北美高毛利大馬達需求回溫，以及資料中心、離岸風電工程貢獻增加，第2季稅後純益26.3億元，每股純益（EPS）1.11元，為近兩年新高。毛利率與營益率同步改善，代表美國大馬達與AI資料中心高毛利設備比重提高已開始改善產品組合。
展望後市，市場看好營運持續成長，東元受惠併購變壓器與機電工程綜效逐步發揮，此外，馬來西亞MEP業務擴張、泰國資料中心新案及Dynaciate併表將強化東南亞工程執行能力。隨變壓器、配電盤、GIS、Busway等自製設備占比提高，將帶動獲利持續成長。
權證發行商建議，利用價內外15%以內、可操作天期150天以上的商品靈活操作。（元大證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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