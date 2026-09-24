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全民權證／中華化 兩檔衝鋒

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

中華化（1727）隨半導體先進製程產線出貨量逐步放大，帶動產品組合改善，將持續購地建置更多產線，加上高利潤特化新訂單挹注，有利毛利率及獲利動能，後市展望正向。

法人指出，晶圓代工龍頭2奈米製程啟動量產，材料端除擴產效應外，更受惠圓製程增加及規格升級，尤其先進製程對超高純度濕製程化學品、特殊氣體等特化材料潔淨度、批次穩定性及供應可靠度要求更高，添增中華化等成長動能。

中華化為滿足客戶對先進製程硫酸龐大、急迫需求，積極提高相關產能，預估2027年月產量可達4,000至6,000噸。

權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距到期日逾90天認購權證。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

中華化 先進製程 晶圓代工

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