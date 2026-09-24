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全民權證／陽明 選逾五個月

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

陽明（2609）所屬PA聯盟已完成紅海航道復航評估，但尚未復航，紅海航道暫無復航計畫，持續觀望。今年第4季預期歐美線進入淡季後運價將和緩修正，美國線受巴拿馬運河降載及塞港影響，供需缺口緊張有助運價維持高檔。看好年底近洋線旺季，運價可望高於第3季。 歐線價格下跌屬於正常的季節性修正，展望長約運價可望高於2025年。

第4季歐美線塞港可能使貨物延遲到港，預期歐美運價會有些修正；預期美東線供需缺口持續緊張，第4季運價可維持高水準。

權證券商建議，看好陽明後市股價表現的投資人，利用價外15%以內、可操作天期150天以上的商品介入。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

陽明 運價 紅海

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