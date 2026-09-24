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台塑、南亞 權證四檔看旺

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股進入高檔震盪格局，市場焦點轉向基本面，法人圈看好今年營運表現的台塑（1301）、南亞等個股，成為投盤的投資焦點；權證券商建議，可利用券商造市積極的認購權證，參與相關個股走勢。

受中東地緣政治緊張升溫及產油國減產影響，布蘭特原油期貨近期強勢突破每桶100美元大關，帶動上游乙烯、丙烯及PX等基本石化原料現貨報價上漲，原料成本推升搭配煉油利差顯著擴大，大幅拉升一貫化石化大廠與煉油廠商的產品毛利率與庫存評價利益。

隨邁入第4季傳統消費與工業備貨旺季，下游泛用樹脂如PE、PP 及PVC的買氣明顯回溫。同時，中國大陸集中於9至10月展開例行性裝置檢修，整體供給量預估減少約8%至10%，提升塑化廠商的產品議價能力。

台塑轉投資台塑化受惠煉油利差強勁及開工率提升，預期貢獻獲利將大幅季增，獲利表現強勁，及台塑因持有南亞、南亞科，預期2027年認列現金股利將大幅增加，市場預估今年每股純益（EPS）上看 4.4元。

南亞隨電子材料產品組合結構改善，營收維持成長態勢，加上業外在南亞科獲利貢獻持續增加下，市場預估第3、4季EPS分別為3.7元及3.8元，今年在電子材料產品營收將維持增長態勢下，市場預估全年稅後純益1,011.1億元，EPS上看12.7元。

看好台塑、南亞後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期150天以上的商品靈活操作。

台塑 南亞 權證

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