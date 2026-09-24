致茂、鴻勁 權證瞄準120天

在今年第4季半導體測試產業展望中，由於Insertion 4推進，後段測試價值提升；致茂（2360）及鴻勁具競爭優勢，業績可望持續增長，投資人可挑價外20%至價內10%，有效天期120天以上的認購權證操作，以小金搏大利。

致茂In4o設備預計下半年出貨，功能涵蓋自動光學連接、原位校正與清潔，以及插入損耗量測，可望受惠完整CPO封裝的光學驗證需求。

外資預計致茂第3季業績將超出市場預期，季增預計將超過20%。展望未來，預計其功率測試業務將維持高位運作；受SLT（系統級測試）、量測、CPO以及FT分選機/老化爐潛在出貨的推動，半導體與光子業務在2026年下半年將繼續實現半年度環比增長。

Insertion 4光電整合平台今年第4季將由功能展示轉向客戶產品驗證，鴻勁由既有Handler與ATC延伸至光電整合設備，預計於10月交付量產型驗證機，可望受惠CPO後段測試對精密操作、溫控及自動化整合需求提升。後續應追蹤產品驗證、規格確認與客戶採購進度，判斷整合能力轉化為設備訂單的時程。

投資人擔憂鴻勁競爭對手的SLT（系統級測試）設備近期在主要OSAT（封測廠）客戶處的認證進展順利，可能導致在AI ASIC SLT專案中的市場份額流失。外資法人認為市場的擔憂有些過度，因為鴻勁鎖定關鍵AI ASIC的當前一代SLT項目，發展無虞。鴻勁第4季新增產能的釋放，將使其未來幾季營收逐季成長。