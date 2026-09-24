期貨商論壇／匯率期 避險優選

聯準會近期升息，強調通膨偏高、國內支出具韌性，美元的利率優勢尚未消退，美日利差繼續壓抑日圓。日本央行雖採取升息行動，但日圓仍未擺脫弱勢，美元兌日圓維持高檔震盪。日圓欲形成持續升值行情，還得看後續緊縮步調能否改變市場對利差的判斷。

日本央行如市場預期升息，但部分委員反對，後續指引也未能滿足市場對緊縮的期待，日圓買盤因而缺乏追價理由。日本當局進行匯率查詢的消息，則使市場提高對官方出手的警戒，目前不能據此認定已實際干預，交易上仍須防範日圓空方因疑慮而回補，利差提供美元支撐，政策消息卻可能迅速打亂短線節奏。

美元兌日圓現貨上方先看前波高點壓力，下方留意近期整理區間下緣支撐，匯價尚未有效脫離整理區間前，先以區間震盪看待。若以日線為觀察基準，收盤跌破區間下緣，且後續反彈仍無法站回，代表美元兌日圓的上行動能轉弱，原有偏多判斷須重新檢視。

投資人若持有日圓及美元商品，可利用臺灣期貨交易所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作。（台新期貨提供）

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