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期貨商論壇／合晶期 伺機布局

經濟日報／ 記者周克威整理

合晶（6182）為半導體矽晶圓供應商，隨AI、高效能運算及記憶體擴產需求持續增加，矽晶圓產業供需結構逐步改善，合晶亦透過8吋及12吋產能布局，掌握市場復甦與產品價格調整所帶來的營運機會。

合晶近期營收維持成長，8月合併營收10.04億元，月增1%、年增20%；累計前八月合併營收為72.01億元，年增11.7%，上半年每股純益為0.06元。公司第2季已調漲6吋及部分客戶的8吋矽晶圓報價，漲幅約一成，並自下半年起陸續適用，反映矽晶圓需求回溫及產品價格改善。法人預期，合晶本季業績有機會持續走揚，全年營運維持逐季成長走勢。

產能方面，公司現有8吋矽晶圓產能約45萬片，龍潭廠12吋月產能達4萬片，二林廠預計今年底達2萬片，明年中進一步擴增至10萬片。

展望產業環境，AI邏輯晶片與記憶體同步擴產，推升12吋矽晶圓及相關材料需求，市場預期2027年長約價格將逐步上調，其中磊晶圓漲幅估約15%-25%，拋光晶圓漲幅可能達40%以上。

在需求成長、供給擴充有限及價格回升推動下，合晶後續營運看旺，投資人可藉由合晶期貨放大槓桿利潤空間。（兆豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

合晶 布局 矽晶圓

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