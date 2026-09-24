台指期 外資加碼空單

台股昨（23）日開高走揚，終場上漲357點、收48,157點；台指期則上漲111點、至48,336點，正價差為178.71點。期貨商表示，目前台指期位於短、中、長期均線之上，若不跌破月線支撐，有望挑戰49,240點的歷史新高。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單增加532口至5,581口，其中外資淨空單增加516口至76,084口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少1,584口至7,502口。

群益期貨表示，昨日外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前以買買權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。

周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態；技術面上，台股各權值族群輪漲結構不變，目前在波動率持續走低下，短線拉回仍可以樂觀看待。

台新期貨認為，目前指數位於短、中、長期均線之上，若不跌破月線支撐，有望挑戰49,240點的歷史新高。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，10月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點，9月第四周周三結算的買權最大OI落在48,200點，賣權最大OI落在48,000點。後續須留意權值股獨撐的格局能否延續，以及量縮下的指數創高可信度。