國家級榮耀！凱基證券、凱基期貨創新產品 勇奪國家品牌玉山獎三大獎

凱基證券與凱基期貨一舉榮獲「第23屆國家品牌玉山獎」三項「最佳產品獎」，表現亮眼，再添國家級榮耀。「最佳產品獎」分別為凱基證券「隨身e策略APP」及「凱富RichLife理財規劃系統」、凱基期貨創新「交易健檢」服務，三項獲獎產品聚焦數位投資、財富管理及交易分析領域，展現持續深耕金融科技與創新服務的成果，更彰顯以客戶需求為核心、打造全方位金融服務體驗的品牌實力。

獲獎的凱基證券「隨身e策略APP」，展現深化數位投資服務成果，今年全新改版，獲廣大用戶肯定與青睞，以「全新介面、全新體驗、全新數位投資旅程」為核心，全面升級投資人個人化需求，整合選股、研究、交易及帳務管理功能，打造一站式智慧投資平台。其中，高度個人化的首頁設計可依使用習慣調整版面與功能排序；全新選股介面整合台股、海外股票及基金等多元市場資訊，並結合研究觀點與超過150項策略選股工具；帳務介面則透過視覺化方式呈現跨市場、跨商品資產狀況，並結合AI技術與個人化推播服務，協助投資人更有效率掌握整體財富布局。

另一項獲獎的「凱富RichLife理財規劃系統」，為凱基證券在顧問式財富管理服務的創新成果。該系統由凱基證券攜手UBS Partner技術平台共同打造，以一站式財富管理服務為核心，協助高資產客戶及理財顧問全面掌握資產配置現況。不同於傳統以產品推薦為主的理財模式，RichLife更重視客戶整體財富藍圖規劃，透過資產分析、風險評估、客製化報告及視覺化呈現，讓複雜的投資資訊更容易理解。同時，系統可模擬不同市場情境下投資組合可能面臨的風險與影響，協助客戶及早進行資產配置調整，提升投資決策品質。

凱基期貨獲獎的「交易健檢」服務，重新定義投資人的交易分析體驗。突破傳統對帳單僅呈現交易紀錄的限制，創新推出具備「數據化、視覺化、績效標竿比對」三大核心特色的診斷式對帳單。系統串聯國內外市場資訊及跨兩年長周期數據，不僅呈現損益結果，更深入分析交易行為、商品配置、盈虧結構及關鍵操作指標，協助投資人系統化檢視交易策略。透過自動生成專業報告，將原本耗時的分析流程簡化為「一鍵生成、即時解說」，有效提升服務效率，也建立營業員與客戶之間更具專業價值的溝通模式。

凱基證券、凱基期貨將持續整合金融專業、數位科技與創新應用，打造更完整的智慧金融服務生態圈，協助客戶提升投資工具運用與財富管理效能，在瞬息萬變的市場中掌握先機。秉持「選擇凱基，開始累積」的品牌理念，陪伴客戶從每一個投資決策開始，逐步累積投資經驗與金融實力，讓每一次的選擇，都能累積更多的可能。