台指期夜盤驚險黑翻紅 長假前這幾件事要留意

台指期夜盤21日以48,168點開低，盤中走勢持續高檔震盪。截至傍晚9點半左右，台指期夜盤報48,275點、漲50點、漲幅0.1%。剛開盤空方率先攻擊，最低達47,876點，隨後多頭攻擊後由黑翻紅、最高暫達48,342點，高低點震盪466點，持續於48,225點平盤附近震盪。

台新期貨表示，AI應用與晶片需求預期升溫，加上油價及美債殖利率回落，美股周一（21日）由科技股領漲。Meta推出Muse AI助理，引發市場對運算需求的期待，帶動漲勢延伸至CPU相關晶片股；此外，美伊可能接觸談判的消息壓低油價，暫時緩解通膨及高利率對股市的壓力。

永豐期貨表示，日盤盤面資金明顯集中於ASIC設計服務及ABF載板等特定題材，其餘族群則呈現分化甚至走弱，市場熱度尚未全面擴散。後續須留意爆量長上影線是否成為短線高檔警訊，以及ASIC、ABF族群的資金動能能否延續。

法人補充，台指期夜盤目前站上所有均線，且均線呈多頭排列，技術面偏多，另有SpaceX部署Starlink V3衛星、Meta Connect 2026大會等科技題材助陣，台股有望延續買盤動能。不過，本周五起中秋節及教師節長假，仍須留意節前獲利了結賣壓。

儘管聯準會重申打擊通膨立場，市場也持續關注中東原油運輸情勢，而聯合國大會於紐約登場，美國總統川普將與多國元首會談，留意川普演說及「川習會」內容，有機會為全球地緣局勢及美中貿易關係帶來正面影響。

操作上，建議布局流動性佳的中大型AI權值股及業績題材股，長線可留意台積電及先進封測、半導體設備、銅箔基板、光傳輸、散熱、貨櫃散裝、特用化學，以及高殖利率銀行、壽險等族群。