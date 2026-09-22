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全民權證／00981A 兩檔衝刺
主動統一台股增長（00981A）受惠台股行情熱絡，昨（22）日股價跳空開高，終場上漲0.58元收30.15元，收復30元大關。展望台股後市，隨各項利多發酵，市場普遍預期行情將突破5萬點大關，法人圈最樂觀的預期，甚至將上看55,000點，新一波多頭行情正式引爆。
展望後市，法人指出，台股目前最大的利多就是基本面。由於法人圈對於上市櫃公司今年整體獲利年增率一路上調，目前共識多已超過五成，甚至還有超過六成、七成的預期出現，因此第4季，行情叩關5萬點大關幾無懸念。
目前法人看台股目標指數多逾5萬點，權證發行商建議，看好台股後市表現的投資人，可挑選連結主動統一台股增長ETF相關價內外5%、距到期日逾四個月的相關認購權證進行布局。
（群益金鼎證券提供）
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