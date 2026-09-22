聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／00981A 兩檔衝刺

經濟日報／ 記者魏興中整理

主動統一台股增長（00981A）受惠台股行情熱絡，昨（22）日股價跳空開高，終場上漲0.58元收30.15元，收復30元大關。展望台股後市，隨各項利多發酵，市場普遍預期行情將突破5萬點大關，法人圈最樂觀的預期，甚至將上看55,000點，新一波多頭行情正式引爆。

展望後市，法人指出，台股目前最大的利多就是基本面。由於法人圈對於上市櫃公司今年整體獲利年增率一路上調，目前共識多已超過五成，甚至還有超過六成、七成的預期出現，因此第4季，行情叩關5萬點大關幾無懸念。

目前法人看台股目標指數多逾5萬點，權證發行商建議，看好台股後市表現的投資人，可挑選連結主動統一台股增長ETF相關價內外5%、距到期日逾四個月的相關認購權證進行布局。

（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

台股 法人 權證

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

倒錘頭線沒在怕！上市櫃獲利喊暴增72% 法人：第4季衝破5萬點無懸念

南亞 兩檔電力強

欣銓 押價內外15%

全民權證／南電 兩檔後勁強

相關新聞

期貨商論壇／永續期 避險操作

ESG投資持續受到關注，永續期貨可望成為連結永續投資與衍生商品市場的重要工具，「臺灣永續期貨」將永續概念導入期貨市場，提供投資人更多元避險與交易選擇。

期貨商論壇／原油期 區間震盪

本次油價回檔主要來自風險溢價回吐。在低庫存環境、北海與俄羅斯遠東現貨溢價維持高檔結構支撐下，實體供應偏緊格局仍存，預期原油短線將維持區間震盪，後續持續跟蹤沙國管線全面復原進度及外交談判發展，可善用期街口布蘭特正2（00715L）等期貨商品，做好相對應配置。

台指期 留意短線風險

股期雙市昨（22）日同步收漲，現貨指數漲81點，收47,800點；台指期漲190點至48,243點，正價差達442.83點。期貨分析師提醒，台指期近期可能維持震盪格局，需留意短線風險，嚴格設定停損控管資金水位。

信驊、旺矽 權證認購搶眼

第3季將進入投信績效比拚最後階段，尤其投信9月以來買超的中小型股最受關注，投信9月買超金額多著墨在股本50億元以下的中小型股，偏向於具AI題材的半導體族群；可在現階段相關個股波動增大時，挑選相關權證操作。

致茂、精材 權證四檔搶鏡

市場風險偏好增溫，帶動台股連日走揚，致茂（2360）、精材等兩檔中小型股有機會受惠投信衝刺季底作帳，股價積極表態。發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

強茂 權證瞄準價內外20%

強茂（2481）8月營收13.76億元，月減4.89%、年增29.82%；隨第3季新增部分產能，加上產品價格調漲，預期營收及毛利率可望持續提升，相關權證可伺機布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。