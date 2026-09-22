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全民權證／京元電 挑逾60天
京元電子（2449）隨半導體測試結構性成長趨勢不變，加上主要客戶需求回溫，帶動產能利用率提升，法人預期，第4季可望迎向強勁成長，近日股價自低檔轉折向上，蓄勢挑戰前高。
法人指出，京元電子將自第4季啟動成長周期，主要動能除來自聯發科張量處理器（TPU）後段測試需求9月開始爬坡，貢獻度逐漸增加外，還有博通訂單放量，並採液冷預燒爐，有助於相關測試單價提升。
展望2027年，京元電子除新增產能陸續開出外，將受惠主要客戶整體測試訂單單價及需求上升，及另一CPU客戶訂單明顯發酵，添增成長動能。
權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%以內、距到期日60天以上認購權證，參與這波行情，但宜設好停利停損價位。
（永豐金證券提供）
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