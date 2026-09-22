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全民權證／南亞科 選中長期
南亞科（2408）受惠AI強勁需求推動記憶體供需結構性改變，法人考量產業供需吃緊格局未變，加上其2026至2027年獲利成長強勁，維持「增加持股」評等，目標價608元。
法人分析，南亞科受惠AI GPU、CPU、ASIC對HBM及RDIMM的需求持續擴張，AI基礎建設也帶動高效能DRAM需求，目前消費性產品營收占比仍逾60%，但AI基礎設施及伺服器營收占比已超過20%。隨著AI資料中心對eSSD、BMC晶片及網通產品需求持續增加，相關產品搭載DRAM的需求也將快速成長，預期南亞科AI相關營收占比可望持續提升。
權證發行商建議，看好南亞科後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。
（中國信託證券提供）
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