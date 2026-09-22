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強茂 權證瞄準價內外20%

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

強茂（2481）8月營收13.76億元，月減4.89%、年增29.82%；隨第3季新增部分產能，加上產品價格調漲，預期營收及毛利率可望持續提升，相關權證可伺機布局。

強茂受惠AI伺服器、車用及小訊號產品訂單能見度佳，強茂B/B ratio維持1.3～1.5的高檔水準。第4季有機會切入另一家CSP供應鏈，年底也將增加封測產能，以小訊號產品為主；此外，收購越南TOREX案，預計明年首季完成交割，有助增強整體營運動能。

法人分析，強茂在AI需求強勁推動下，單機櫃功耗持續提升，並逐步導入高壓直流電架構，帶動功率元件需求量與產品價格同步提升，應用於伺服器的功率元件年複合成長率亦明顯高於產業平均。面對產能吃緊，歐美IDM廠商將資源轉向利潤較佳的高壓、SiC及低壓大電流DrMOS等核心市場，進一步排擠中低壓功率元件產能。

另一方面，安世、揚傑等中資背景企業面臨供應鏈去中化趨勢，伺服器、車用及工控等領域加速將訂單轉向台廠。當前成熟製程及後段封裝產能均高度吃緊，具備晶圓代工、晶片設計至封裝完整布局的強茂等IDM廠，憑藉產品線廣度及垂直整合優勢，不僅有助於確保供貨穩定，也能降低外包產能排擠影響，在稀缺產能環境下，掌握更佳的議價能力，成為AI架構升級與地緣政治帶動轉單趨勢下的主要受惠者。

權證發行商建議，看好強茂等後市具操作空間的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

強茂 營收 伺服器

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